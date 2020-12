Thuiswerken leidt tot 63 procent minder files

Na twee jaar forse filegroei is de filezwaarte in 2020 met 63 procent gedaald in vergelijking met vorig jaar. Dit concludeert de ANWB op basis van haar filecijfers. In de eerste twee maanden van het jaar constateerde de ANWB nog een flinke toename van de filezwaarte met zo'n 20 procent. De oproep van het kabinet op 15 maart zoveel mogelijk thuis te blijven en zo min mogelijk te reizen had direct effect op het verkeersaanbod. De "dagelijkse files" bij de beruchte knelpunten waren plots verdwenen.

Het jaar begon voor de weggebruikers in het noorden en oosten van het land met veel hinder. De combinatie van dichte mist met vuurwerk veroorzaakte in de oudjaarsnacht extreem slecht zicht. Na diverse kettingbotsingen en andere ongelukken besloot het KNMI een weeralarm "code rood" af te geven. Slecht weer met hagel en windstoten zorgde op dinsdag 28 januari voor een record-avondspits van 951 kilometer. Tijdens storm Ciara op zondag 9 februari kregen weggebruikers het advies niet de weg op te gaan.

Nadat er meer over het coronavirus bekend werd en inwoners van de provincie Noord-Brabant op 10 maart het advies kregen zo min mogelijk te reizen daalde de filezwaarte direct sterk. Niet alleen in Noord Brabant maar ook in de aangrenzende provincies Gelderland, Utrecht en Limburg nam het aantal files af.

Na de oproep op 15 maart om zoveel mogelijk thuis te blijven en te werken zijn drukke spitsen uitgebleven. Dankzij het mooie weer ontstonden overdag in het voorjaar en in de zomer wel meer files. Tijdens de zomervakantie was het overdag zelfs drukker dan vorig jaar. Het uitblijven van buitenlandse vakanties zal hier zeker aan hebben bijgedragen.

ANWB file top 10 2020