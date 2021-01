70% minder vuurwerkslachtoffers tijdens jaarwisseling

Het totaal aantal slachtoffers als gevolg van vuurwerk tijdens de afgelopen jaarwisseling is 70 procent gedaald ten opzichte van de vorige jaarwisseling. Dit blijkt uit onderzoek van VeiligheidNL in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen, InEen (vereniging van organisaties voor eerstelijnszorg) en de Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie. De gegevens zijn gebaseerd op onderzoek bij alle Spoedeisende Hulp-afdelingen in Nederland en ruim drie kwart van alle huisartsenposten op 31 december 2020 en 1 januari 2021.

Vuurwerkverbod

Door het coronavirus was 2020 een ander jaar dan alle andere. Ook de jaarwisseling zag er anders uit. Om de medewerkers in de zorg, hulpverlening, politie en BOA’s te ontlasten, was het afsteken van vuurwerk deze jaarwisseling verboden. Waren er met de vorige jaarwisseling nog 1.300 vuurwerkslachtoffers, deze jaarwisseling zijn bijna 400 patiënten behandeld voor vuurwerkletsel op de Spoedeisende Hulp-afdelingen en de huisartsenposten.

Forse daling

Birgitte Blatter, Manager Onderzoek bij VeiligheidNL: 'We zijn blij te zien dat het vuurwerkverbod heeft geleid tot een forse daling van het aantal vuurwerkslachtoffers. Daarnaast blijkt dat het verbod gelukkig geen verschuiving naar het afsteken van zwaar illegaal vuurwerk heeft veroorzaakt. Toch vinden we het aantal van 400 vuurwerkgewonden dat op de Spoedeisende Hulp of huisartsenpost terecht is gekomen nog best hoog, gezien het vuurwerkverbod.'

Vuurwerkslachtoffers dit jaar relatief jong

Opvallend is dat bijna twee derde van de slachtoffers jonger was dan 20 jaar (63%); bij de voorgaande jaarwisseling was dit aandeel lager (49%). Evenals eerdere jaren raakten veel meer jongens en mannen (82%) gewond dan meisjes en vrouwen.

Minder slachtoffers door zwaar illegaal vuurwerk en carbid

De daling van het aantal vuurwerkslachtoffers gold voor alle typen vuurwerk, ook voor zwaar illegaal vuurwerk (waaronder nitraten en cobra’s) en carbid schieten. Van de verwondingen die we zagen ontstond de meerderheid door knalvuurwerk. Het aandeel gewonde omstanders (44%) was lager dan vorig jaar (51%).

Vooral brandwonden, minder oogletsels

Patiënten werden voornamelijk behandeld aan brandwonden (41%), vooral aan handen of vingers. Het aandeel oogletsels was dit jaar met 14 procent relatief laag, vorig jaar was dit 27 procent. Ook open wonden (7%) en botbreuken (5%) moesten worden behandeld, voornamelijk op de SEH-afdeling, en zoals elk jaar waren er enkele amputaties te betreuren.