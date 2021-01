Wild-West achtervolging gestolen Range Rover eindigt met crash

De politie heeft in de nacht van dinsdag op woensdag in Amsterdam na een wilde achtervolging door Amsterdam-West een 28-jarige Amsterdammer aangehouden die in een gestolen Range Rover reed. 'Tijdens zijn vluchtpoging crashte hij uiteindelijk tegen een aantal geparkeerde voertuigen', meldt de politie die gedupeerden oproept om aangifte te doen.