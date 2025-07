FNV: Zorgen onder beveiligers Schiphol na aanbesteding

Beveiligers op Schiphol trekken aan de bel. Ze vrezen dat de nieuwe beveiligingsaanbesteding vooral draait om de laagste prijs, in plaats van om goede banen en veilige werkplekken. Als klap op de vuurpijl is de drinkwatervoorziening voor de beveiligers ronduit ondermaats. ‘We houden Schiphol aan haar woord’, zegt FNV-bestuurder Serda Karabulut. Woensdag 16 juli overhandigen beveiligers een petitie met ruim duizend handtekeningen aan de directie van Schiphol.

Volgens de beveiligers van de luchthaven lijkt Schiphol opnieuw vooral voor de goedkoopste beveiligingsbedrijven te kiezen, ondanks eerdere beloftes dat kwaliteit en werkzekerheid voorop zouden staan. De drie geselecteerde bedrijven – I-SEC, Securitas en Trigion – moeten zich volgens de FNV houden aan duidelijke afspraken. ‘Schiphol heeft eerder beloofd dat kwaliteit en werkzekerheid voorop staan. Wij gaan hen én de beveiligingsbedrijven houden aan die belofte’, aldus FNV-bestuurder Karabulut.

Drinkwater: geen luxe, maar noodzaak

Naast zorgen over de aanbesteding is er groeiende frustratie over de werkomstandigheden. Beveiligers die buiten dienstdoen in glazen huisjes, werken geregeld bij temperaturen boven de veertig graden. De drinkwatervoorziening is daar niet op berekend. Tijdelijke ventilatoren zijn geen oplossing, ook de collega’s die binnen werken hebben ondermaatse drinkwatervoorzieningen en de FNV pleit daarom voor structurele maatregelen.

Petitieaanbieding op 16 juli

Op woensdag 16 juli om 10.30 uur overhandigen FNV-leden een petitie met meer dan duizend handtekeningen aan Philip van Noort, directeur Security van Schiphol. Dit vindt plaats bij het WTC-gebouw op de luchthaven. Beveiligers eisen onmiddellijke actie.

Aanbesteding nog niet definitief

De definitieve gunning is nog niet rond. Andere bedrijven kunnen tot 23 juli bezwaar maken. De FNV blijft het proces nauwlettend volgen tot aan de daadwerkelijke overgang in 2026. Karabulut: ‘We zijn er nog lang niet. We blijven controleren of gemaakte afspraken worden nageleefd.’ De FNV roept alle beveiligers op zich aan te sluiten bij de vakbond om samen sterker te staan. Leden én niet-leden worden opgeroepen om op 16 juli aanwezig te zijn bij de overhandiging van de petitie.