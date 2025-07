Vrouw op boot richt vuurwapen op inzittenden andere boot bij de Nieuwe Meer

Donderdagmiddag ontstaat er een twist op het water van de Nieuwe Meer, waarbij een vrouw op een boot een vuurwapen trekt. 'Later kan ze worden aangehouden en wordt het vermoedelijke vuurwapen aangetroffen. Ook haar man wordt aangehouden voor het varen onder invloed', zo meldt de politie donderdag.

Boot snel getraceerd

Het is rond 17.15 uur op 10 juli 2025 als er een twist op het water van de Nieuwe Meer ontstaat tussen passagiers van twee boten. Op één van de boten trekt de vrouw een vuurwapen en richt deze op de passagiers van de andere boot. Haar man is niet blij met de actie van de vrouw en pakt het vuurwapen af en bergt het op. Het stel vaart daarna weg. Oplettende getuigen geven de vaarrichting en de omschrijving van de boot aan de politie. Met behulp van diverse eenheden van de politie te water, waternet en de helikopter in de lucht wordt de boot met het stel getraceerd.

BTGP-procedure voor aanhouding

De aanwezige agenten starten een BTGP-procedure, (Benaderingstechniek Gevaarlijke Personen) waarbij de heli alles vanuit de lucht waarneemt. Als de man en vrouw gehoor geven aan de bevelen van de agenten gaan ze aan boort. Ook een hondengeleider met zijn hond stappen hierbij aan boord om de controle over de twee en hun aanwezige honden te houden.

Aanhoudingen

De 58-jarige vrouw uit Amsterdam wordt vervolgens aangehouden voor de bedreiging en de Wet Wapens en Munitie. De 60-jarige man uit Amsterdam blijkt onder invloed de boot te besturen en wordt ook aangehouden. Het vermoedelijke vuurwapen wordt op de boot aangetroffen en blijkt na onderzoek een speelgoedpistool te zijn. De twee zijn naar een cellencomplex overgebracht om daar te worden voorgeleid voor de Hulpofficier van Justitie.