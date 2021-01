Paralympisch wereldster Bibian Mentel krijgt haar eigen revalidatiecentrum

Paralympisch wereldster Bibian Mentel krijgt haar eigen Speciale Cruyff Court bij De Hoogstraat Revalidatie in Utrecht. Een Cruyff Court dat volledig is ingericht voor de kinderen en volwassenen die daar revalideren.

Het veld gaat tevens een centrale plek innemen bij behandelprogramma’s. Een bijzondere locatie voor Bibian, aangezien ze er zelf meerdere keren gerevalideerd heeft. Vandaag ging de eerste schop in de grond.

Bibian is een voorbeeld voor velen. Door haar positiviteit, maar ook door haar drijfveer om kinderen en jongeren - die leven met een fysieke of mentale uitdaging - te inspireren en te stimuleren om in beweging te komen. Bibian is als ambassadeur van de Cruyff Foundation enorm betrokken. Zo is ze altijd aanwezig bij hun jaarlijkse Open Dag om samen met de kinderen, met en zonder beperking, te sporten en spelen: niets is te gek. De Cruyff Foundation is ontzettend trots dat dit Speciale Cruyff Court, die zij samen met De Hoogstraat Revalidatie realiseren, de naam van deze powervrouw mag dragen.

"Ik had dit niet durven dromen! Ik ben super trots dat het Court mijn naam mag dragen. Ik hoop dat we in de zomer lekker veel kinderen uit kunnen nodigen om samen te sporten bij het Bibian Mentel Cruyff Court." Aldus Bibian Mentel.

Nog een aantal weken en dan kunnen de eerste kinderen terecht op het gloednieuwe Speciale Cruyff Court. Samen met kunstenaars Joram Roukes en Shon Price heeft Bibian bovendien een schildering gemaakt als onderdeel van “Project DreamCourts”, welke een mooie plek krijgt bij het Cruyff Court. Speciale dank gaat uit naar de spelers van de Nationale Postcode Loterij voor hun bijdrage aan de realisatie van dit Speciale Cruyff Court.

Speciaal Cruyff Court

Niet ieder kind kan terecht op een regulier Cruyff Court. Naast Cruyff Courts in de wijken, realiseert de Cruyff Foundation daarom ook Cruyff Courts bij instellingen voor kinderen met een beperking. Speciale Cruyff Courts zijn aangepast aan de behoeften van deze kinderen en worden per doelgroep op maat ingericht. Om het Cruyff Court optimaal te benutten, wordt in samenwerking met therapeuten en docenten gekeken of het veldje een centrale plek kan innemen in het les- en behandelprogramma.