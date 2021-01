Magere blanke vrouw overvalt bakkerij met stok

Donderdagochtend was de bakker aan de Lusthofstraat in Kralingen het doelwit van een overval. Iets voor 10.30 uur kwam er een vrouw met een stok binnen en bedreigde de medewerkster. Met geld uit de kassa is ze gevlucht op haar fiets met fietstassen richting de Willem Ruyslaan en de Oudedijk.

Met een puntige stok in haar hand kwam ze de bakker binnen en eiste geld. Toen ze dat kreeg, verdween ze snel op de fiets richting de Oudedijk, via de Willem Ruyslaan. De blanke vrouw is mager en droeg zwarte kleding en een petje. Ze heeft zwart haar over de schouders. Er raakte niemand gewond. De politie onderzoekt de overval en roept getuigen op zich te melden. Ook camerabeelden zijn zeer waardevol voor het onderzoek.