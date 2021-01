Vader en minderjarige zoons langer vast in onderzoek dood 14-jarige Lotte uit Almelo

Een vader en zijn twee minderjarige zoons blijven nog 14 dagen in voorlopige hechtenis. De rechter-commissaris van de rechtbank Overijssel oordeelt dat er op dit moment voldoende redenen zijn om de drie langer vast te houden. Het Openbaar Ministerie verdenkt de drie van betrokkenheid bij de dood van een 14- jarige Lotte uit Almelo. Haar lichaam werd zondag 10 januari aangetroffen bij het Wendelgoor in Almelo.

Achter gesloten deuren

De voorgeleiding van verdachten bij de rechter-commissaris gebeurt achter gesloten deuren. Als het OM de verdachten na deze 14 dagen nog langer in voorlopige hechtenis wil houden, dan oordelen drie strafrechters daar over. Deze zogenaamde raadkamer gevangenhouding is ook achter gesloten deuren.