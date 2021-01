Dit zijn de mooiste nagellaktrends van dit jaar

Tegenwoordig is er écht voor alles een trend te vinden. Naast de standaard modetrends en woontrends zoeken bijvoorbeeld steeds meer mensen op nagellaktrends. Wat opvalt is dat niet alleen vrouwen tegenwoordig nagellak dragen - ook steeds meer mannen vinden het heerlijk om een kleurtje op hun nagels te doen. Nu 2021 net begint, is het hét moment om eens te kijken naar de nagellaktrends voor het nieuwe jaar. In dit artikel lees je daarom meer over deze interessante beautytrend voor iedereen.

Waarom ligt de nadruk op je nagels in 2021?

Misschien vraag je je af waarom er überhaupt trends te spotten zijn voor je nagels. De verklaring is eigenlijk niet eens zo heel vreemd: nagellaktrends zijn er ieder jaar te vinden, maar zijn in 2021 nog net wat belangrijker. Dat komt omdat we tegenwoordig ontzettend veel communiceren via Zoom, Skype en andere programma’s om mee te videobellen. Een nieuwe broek, een mooie rok of een paar nieuwe hippe schoenen zijn natuurlijk altijd leuk - maar niemand die het ziet via een videogesprek! Je handen en nagels komen bijzonder vaak in beeld, dus waarom niet investeren in iets wat ook daadwerkelijk nog gezien kan worden door anderen? Daarnaast zorgen vrolijke nagels door een lik nagellak ervoor dat je zelfs een saaie outfit een flinke boost kan geven.

Verzorgde nagels met nude tinten

Een tijdloze trend die we ook in 2021 weer zien, is de trend van nudekleurige nagels. Nude bestaat uit verschillende tinten. Hierbij gaat het om de kleur die het best matcht bij je huidskleur. Heb je dus een hele lichte huidskleur dan kies je dit jaar voor lichte tinten nagellak, zoals lichtroze, roomwit of zalmroze. Heb je een meer donkere huidskleur dan kun je voor donkere nude kleuren gaan. Hoewel dit soort basic nagellak misschien niet enorm opvalt, is het wel dé manier om je nagels op een verzorgde manier te laten zien.

Kies voor een klassieke rode tint

Natuurlijk mag rode nagellak niet ontbreken in je collectie met nagellak. Het leuke van rode nagellak is dat het eigenlijk ieder jaar kan. Hoewel alle tinten rood eruit springen, is het aan te raden om in 2021 voor een klassiek rode tint te gaan. Dat is een donkere kleur rood veel weg heeft van bordeauxrood. Waarom specifiek deze kleur klassiek rood? Omdat het ideaal past bij de overige modetrends voor het nieuwe jaar. In de fashion van 2021 zien we veel klassieke mode terug, zoals romantische jurken, trenchcoats en hoge hakken.

Rocky look met zwarte nagels

Niet iedereen vindt rood een fijne kleur om op de nagels te hebben. Ben je meer op zoek naar een stoerdere look? In dat geval is zwarte nagellak de look voor jou in het nieuwe jaar. Zwarte nagels kunnen in diverse looks. Je hoeft niet per se een echte rocky look te hebben; zwarte nagellak staan bijvoorbeeld ook heel mooi bij een jurkje of een rok met een blouse. Het is maar net hoe je deze kleur nagels combineert hoe je uiteindelijke look eruit komt te zien. Zwarte nagels passen in ieder geval goed bij een aantal modetrends voor 2021: leren broeken, leren jacks en andere rock and roll items.

Pastelkleuren nagellak in 2021

Het is goed voor te stellen dat zwarte nagels een beetje te heftig zijn en dat rode nagels ook niet helemaal je ding zijn. Gelukkig zijn er nog meer trends op het gebied van nagellak te ontdekken: pastelkleuren zijn bijvoorbeeld niet meer weg te denken uit je beautycollectie. Het grote voordeel van pastelkleuren is dat dit soort kleuren je gehele look vrolijker kunnen maken. Denk maar eens aan pastelroze of pastelblauwe nagels; dit soort kleuren maken een hele basic look al een stuk kleurrijker. Voor 2021 lijkt ons dat heel passend voor je nagels - je moet er immers zelf maar een beetje een feestje van maken.

Feestelijke nagellak met print

Tot slot hebben we uiteraard nog geen idee wanneer we weer naar een café kunnen of wanneer we weer eens samen een feestje kunnen vieren. Tot die tijd kun je er in ieder geval wel voor zorgen dat je nagels er feestelijk uitzien met een hip printje. Zo vind je op internet allerlei tutorials waarmee je extreem opvallende nagels met luipaardprint of zebraprint kunt maken. Dit kun je natuurlijk met de standaard kleuren doen, maar je kunt ook juist nog verder uitpakken en kiezen voor opvallende neonkleuren. Je hebt immers toch niets te verliezen, dus zorg ervoor dat je nagels er in het nieuwe jaar flink opvallen in je totale look.