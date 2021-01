Gewonden en ravage A58 Oirschot na zwaar verkeersongeval meerdere vrachtwagens

Weg afgesloten voor hulpverlening

De weg richting Tilburg werd afgesloten en de hulpdiensten rukten massaal uit. Twee bestuurders moesten door de brandweer uit hun vrachtwagens worden gehaald. Een van hen raakte bekneld met zijn been in de cabine. Een militair die toevallig op de locatie van de aanrijding in de buuurt was heeft de hulpdiensten geholpen.

Traumahelikopter

Ook een traumahelikopter kwam ter plaatse. Politie onderzoekt de exacte toedracht van het ongeval. De linker rijstrook was rond 17.00 uur weer open.