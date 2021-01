Koning spreekt met door rellen en plunderingen getroffen ondernemers Den Bosch

Koning Willem-Alexander heeft donderdagochtend 28 januari een bezoek gebracht aan ’s-Hertogenbosch. 'Hij sprak daar met politie, winkeliers en omwonenden over de ongeregeldheden, vernielingen en plunderingen die in de avond van 25 januari in de binnenstad van ‘s-Hertogenbosch hebben plaatsgevonden', zo meldt de Riksvoorlichtingsdienst (RVD) van het Koninklijk Huis donderdag.

Videogesprek met burgemeesters

De koning had op woensdag 27 januari al een videogesprek met enkele burgemeesters over de rellen in andere gemeenten', aldus de RVD. Sinds de invoering van de avondklok op zaterdag 23 januari werd het onrustig in diverse steden in Nederland.

Plunderingen winkels en horecazaken

Tijdens de ongeregeldheden werden winkels en horecazaken geplunderd en vernielingen aangericht. ’s-Hertogenbosch was één van de steden waar met name op maandagavond een grote groep de avondklok negeerde en een spoor van vernieling in de binnenstad achterliet. De ME werd ingezet en er werden uiteindelijk 52 arrestaties verricht.

Gesprek met burgemeester Mikkers

Koning Willem-Alexander sprak eerst in het stadhuis met burgemeester Mikkers en vertegenwoordigers van de zogenoemde Driehoek: politie, Openbaar Ministerie en de dienst Openbare Orde en Veiligheid van de gemeente ‘s-Hertogenbosch over de rellen en de aanpak ervan door de drie samenwerkende veiligheidspartners.

Wandeling door stadscentrum

Vervolgens liepen de Koning en de burgemeester door het stadscentrum. Op enkele getroffen locaties ging de Koning in gesprek met de ondernemers, omwonenden, wijkagenten, ME-ers en schoonmakers over hun beleving van de gebeurtenissen, de gevolgen van de vernielingen in combinatie met de noodgedwongen sluiting en over spontane hulpinitiatieven.

Koninklijke digitale ondersteuning voor betrokkenen

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima spreken per telefoon, in videogesprekken en waar mogelijk tijdens werkbezoeken met betrokkenen over de gevolgen van de coronacrisis en de inzet van zovelen ter bestrijding van de pandemie.