Man neergeschoten bij Amsterdamse parkeergarage

In Amsterdam is dinsdagmiddag rond 16.00 uur een man neergeschoten bij een parkeergarage aan de Hakfort in Amsterdam-Zuidoost. Dit meldt de politie dinsdag.

Onderzoek

'Het slachtoffer is in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. De recherche is een onderzoek gestart en is daarbij dringend op zoek naar getuigen', aldus de politie.

Zwaargewond slachtoffer aangetroffen

Rond 16.00 uur kreeg de meldkamer meldingen dat er was geschoten bij een parkeergarage aan de Hakfort. Ter plaatse troffen agenten een zwaargewond slachtoffer aan. Direct is een grote zoekactie gestart door de politie, maar dat heeft vooralsnog niet tot aanhoudingen geleid. Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.

Getuigenoproep

De recherche is een groot onderzoek gestart. Daarbij worden sporen veilig gesteld door de Forensische Opsporing. De recherche wil graag in contact komen met mensen die iets gezien of gehoord hebben van het schietincident, of die wellicht beeldmateriaal hebben. Ook andere informatie over de achtergronden die van belang kunnen zijn voor het onderzoek hoort de politie graag.