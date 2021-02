Blussen grote loodsbrand in Veghel voor brandweer 'koud kunstje'

Dinsdag is aan het eind van de middag in Veghel een grote brand uitgebroken in een grote loods/schuur aan de Bolstweg in Boxtel. Dit meldt de brandweer dinsdag.

Veel materieel

De brandweer, die de melding van de brand even voor 17.00 uur kreeg, is met veel materieel ter plaatse gekomen om de brand te bedwingen. Daarbij zijn onder andere twee blusvoertuigen, twee watertankwagens en een hoogwerker ingezet.

Koud

Het is voor de brandweerlieden vanwege het barre winterweer dan ook afzien. De politie houdt omstander op afstand. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend evenmin is onbekend of er ook mensen gewond zijn geraakt.