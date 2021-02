Vrijdag 4.385 positieve tests gemeld bij RIVM

Bij het RIVM zijn tot 10.00 uur vanmorgen in de afgelopen 24 uur daarvoor in totaal 4.385 nieuwe bevestigde coronabesmettingen gemeld. Dit meldt het RIVM vrijdag.

Daling in week met 11,5%

Het aantal van 4.385 besmettingen ligt 69 lager dan het aantal besmettingen van donderdag. Op weekbasis is het aantal besmettingen gedaald met 11,5 procent ten opzichte van de week daarvoor. Het totaal aantal besmettingen ligt vrijdag op 1.021.643.

Vaccinaties

Er zijn tot vrijdag 10.00 uur bij het RIVM 518.710 vaccinaties gemeld. Het werkelijke aantal ligt volgens schatting van het RIVM op 694.888 omdat de verwerking van de gezette vaccinaties een paar dagen achterlopen.

534 COVID-patiënten op de IC, 1370 in de kliniek; 14 verplaatsingen

Het totaal aantal opgenomen COVID-patiënten in Nederland bedraagt 1904, 48 minder dan de vorige dag. Daarvan liggen er 534 op de IC, een daling van 3 patiënten en 1370 in de kliniek, 45 patiënten minder dan gisteren. Gisteren zijn er 14 bovenregionale verplaatsingen met inzet van het LCPS gerealiseerd, waarvan 4 IC.

Nieuwe opnames

Vandaag zijn 215 nieuwe COVID-patiënten opgenomen in de Nederlandse ziekenhuizen, 3 minder dan de vorige dag. Hiervan zijn er 32 opgenomen op de IC, 9 meer dan gisteren en 183 in de kliniek, 13 minder dan gisteren. Vandaag zien we een stijging in het aantal nieuwe IC opnames. Ook het aantal nieuwe klinische opnames is de afgelopen drie dagen hoog. Gemiddeld zijn er op de IC en in de kliniek wel minder nieuwe opnames dan vorige week.

Bezetting Intensive Care

De totale bezetting is met 15 gedaald naar 1039 bedden. Op de IC liggen nu 534 COVID-patiënten, 3 minder dan gisteren en 505 non-COVID-patiënten, 12 minder dan gisteren. De COVID-bezetting op de IC volgt een licht dalende trend, maar blijft hoog.

Bezetting kliniek

De totale bezetting is met 171 gedaald naar 13.380 bedden. In de kliniek liggen nu 1370 COVID-patiënten, 45 minder dan gisteren. De COVID-bezetting in de kliniek is vrij stabiel met een langzaam dalende trend.