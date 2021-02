Ernstig gehandicapte man in rolstoel in vrieskou achtergelaten bij kazerne

In de nacht van dinsdag op woensdag is een ernstig gehandicapte man in een rolstoel aangetroffen in de omgeving van de brandweerkazerne aan de Burgemeester Elsenlaan in Rijswijk. Dit meldt de politie vrijdag.

Voorbijganger

Een voorbijganger waarschuwde de hulpdiensten toen hij de man in de rolstoel zag staan. De aangetroffen man is met onderkoelingsverschijnselen direct vervoerd naar het ziekenhuis. Door zijn handicap kan de man niet communiceren.

Geen ID-bewijs wel een briefje

'Hij had ook geen identiteitsbewijs bij zich. De politie schat in dat hij rond de 20 jaar oud is. Wel is bij de man een briefje gevonden waarin onder andere staat dat zijn moeder niet meer voor hem kan zorgen, zijn familie dakloos is en dat hij daarom is achtergelaten', aldus de politie. Het onderzoeksteam komt graag in contact met zijn familieleden om met hen de mogelijkheden voor hulpverlening te bespreken.

Onderzoek

De politie onderzoekt door wie de man daar is neergezet en hoe hij in Rijswijk is terecht gekomen. De man kan zich namelijk niet zelfstandig verplaatsen. Verder doet de politie onderzoek naar de identiteit van de aangetroffen man.

Getuigen gezocht

Heeft u gezien dat de man in de rolstoel in de late avond van dinsdag 9 februari in de omgeving van de brandweerkazerne aan de Burgemeester Elsenlaan in Rijswijk werd neergezet? Of zag u in die omgeving een voertuig staan? Laat het de politie weten via 0800-6070 of via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000. Of klik op de link van het tipformulier van de politie.