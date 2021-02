Lichaam 55-jarige vrouw aangetroffen achter geluidswal langs Ringweg A10

Geen misdrijf

Op basis van een melding zijn verschillende politieagenten ter plaatse gegaan. Achter een geluidswal treffen zij het levenloze lichaam aan. 'Uit onderzoek is gebleken dat het slachtoffer niet door een misdrijf om het leven is gekomen. De familie van het slachtoffer is in kennis gesteld', aldus de politie.