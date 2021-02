Geen Alcoholreclame in 2021 op twee jongerenzenders

Nationaal Preventieakkoord

In het Nationaal Preventieakkoord zijn afspraken gemaakt om problematisch alcoholgebruik tegen te gaan. STIVA steunt de keuze om problematisch alcoholgebruik in samenwerking aan te pakken en draagt actief bij aan het behalen van de doelstellingen die zijn geformuleerd. Niet adverteren op zenders waar veel jongeren naar kijken en luisteren past daarbij. STIVA-directeur Peter de Wolf: “Alcoholreclame is bedoeld voor en moet ook gericht zijn op volwassenen. Dit brengt een plicht voor adverteerders met zich mee om minderjarigen zo weinig te bereiken. Daarom checkt STIVA wat jongerenzenders zijn en geldt de afspraak dat op die zenders geen alcoholreclame mag worden uitgezonden.”

Ook online en social media

Uit de cijfers blijkt dat de gemiddelde leeftijd van kijkers en luisteraars steeds verder opschuift. De Wolf: “Jongeren kijken minder tv en luisteren minder naar radio. Daarnaast zien we ook dat ook los daarvan jongeren minder bereikt worden via reclame op televisie. Hoe dan ook vinden we het belangrijk om naast de kijk- en luistercijfers van het lineaire televisie- en radioaanbod, ook te kijken naar wat er online en op social media gebeurt. Ook daar zijn we in het kader van het Nationaal Preventieakkoord commitments aangegaan. Heel concreet hebben wij een deal gemaakt met de vier grote social media platforms (Youtube, Snapchat, Facebook en Twitter) wereldwijd, waarbij zij zorgdragen dat alcoholreclame niet terecht komt bij 18-minners en de alcoholsector zich committeert niet in te kopen op profielen van personen onder de 18 jaar.’’

Jongerenzenders in de Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken (RvA)

Voor 21.00 uur mag helemaal geen alcoholreclame worden uitgezonden. Daarnaast mag reclame voor alcoholhoudende drank zich niet specifiek richten op minderjarigen. Dit geldt zowel voor de inhoud als de platforms waar de reclame wordt vertoond. Daarom laat STIVA elk jaar vaststellen welke zenders als jongerenzender kunnen worden aangemerkt. Een jongerenzender is een zender waarvan gemiddeld meer dan 25% van het totale kijk- en luisterpubliek bestaat uit minderjarigen. Voor de vaststelling van het percentage minderjarigen in het kijk- en luisterpubliek wordt uitgegaan van het gewogen gemiddelde van de kijk- of luistercijfers, afgezet tegen het gehele programma- aanbod van een zender. Nationaal Luister Onderzoek (NLO) en Stichting Kijk Onderzoek (SKO) hebben de onderzoeken uitgevoerd. Voor alle overige televisie- en radiozenders geldt dat reclame voor alcoholhoudende drank niet mag worden uitgezonden op radio en televisie direct voorafgaand aan, of tijdens, of direct volgend op programma’s die volgens algemeen in de markt geaccepteerde luister- of kijkcijfers voor meer dan 25% worden gehoord respectievelijk bekeken door minderjarigen.