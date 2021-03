OM eist gevangenisstraf voor omkatten paardenvlees

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft afgelopen vrijdag in de rechtbank in Breda een gevangenisstraf en boete geëist tegen een bedrijf en haar leidinggevende vanwege het omkatten van meer dan honderdduizenden kilo’s paardenvlees naar rundvlees in georganiseerd verband. “Het vertrouwen van de consument is op ernstige wijze geschaad en de reputatie en integriteit van de Nederlandse vleesverwerkende industrie is in zowel binnen- als buitenland door het handelen van verdachte enorme schade berokkend,” zei de officier op zitting. Een medeverdachte werd al in 2019 veroordeeld tot 13 maanden gevangenisstraf.

DNA-sporen van paard

Het onderzoek door de opsporingsdienst van de NVWA startte na berichten uit het Verenigd Koningrijk en Duitsland. Er waren sporen van paardenvlees aangetroffen in producten die alleen maar rundvlees dienden te bevatten. Het ging om lasagnes, maar ook om spaghetti bolognese, spicy sausages , moussaka en nog veel meer kant-en-klaar maaltijden. Deze werden aangetroffen in Frankrijk, de UK, Ierland, Bulgarije, Noorwegen, Duitsland, Cyprus en Zweden. Internationaal ontstond er commotie en producten werden teruggehaald. Dit werd ook wel bekend als het ‘Horsgate scandal’.

Roemeens rundvlees

De producten bleken gemaakt door een Frans bedrijf, die in Nederland bij de twee ondernemingen rundvlees had besteld, zo blijkt uit verklaringen. Het bedrijf had echter paardenvlees gekregen. In totaal ging het om meer dan 851.000 kilo. Het paardenvlees was vermoedelijk door de Nederlandse bedrijven diepgevroren ingekocht in Ierland, Roemenië, België en (grotendeels) Canada. Eenmaal in het vrieshuis in Breda ontdeed men het vlees van de originele verpakkingen, waarop duidelijk werd gemeld dat het om paardenvlees ging. Daarna werd het vlees doorverkocht met een Roemeens erkenningsnummer op de verpakking en de bijbehorende papieren. De verplichte aanduiding van de diersoort werd weggelaten. Het vlees werd zo verkocht aan diverse Europese afnemers, als zijnde ‘rundvlees’.

Initiator en bedenker

Uit het onderzoek blijkt volgens het OM dat de verdachte, een 71-jarige man, de initiator en bedenker was van de vermoedelijke fraude. Hij zou de benodigde transacties hebben gesloten en voerde de regie over de financiële zaken “Uit het dossier komt een beeld naar voren van een beroepscrimineel die omwille van zoveel mogelijk geld verdienen alle regels met betrekking tot consumentenvertrouwen en voedselveiligheid aan zijn laars lapte,” zei de officier op zitting.

Ernst van de feiten

“Bijna iedereen werd misleid door verdachten: Toezichthouders, afnemers en uiteindelijk ook de consument,” stelt het OM. De afnemer zou zijn misleid omdat hij rundvlees bestelde en het goedkopere paardenvlees kreeg. De consument werd bedot omdat hij dacht een product met rundvlees te eten, terwijl er paardenvlees in verwerkt zat. “Dat terwijl consumenten erop moeten kunnen vertrouwen dat wanneer het etiket aangeeft rundvlees te bevatten, er ook daadwerkelijk rundvlees in het product zit,” zei de officier. Doordat de herkomst van het vlees niet meer te herleiden was, kon de veiligheid van het vlees ook niet gegarandeerd worden: “Was al het aangevoerde paardenvlees wel veilig? Gezien de gebrekkige registratie van paarden en de fraude die plaatsvindt met paardenpaspoorten is dit niet altijd zonder meer het geval.” Daarnaast was de herkomst van het vlees niet uit de administratie te herleiden en dat is kwalijk, aldus de officier: “Het is essentieel dat bij een terugroepactie het vlees snel kan worden getraceerd. Het belang daarvan hebben we onlangs weer kunnen zien, toen met listeria besmet vlees zo snel als mogelijk uit de schappen moest worden gehaald.”

Criminele organisatie

Volgens het OM kan bewezen worden dat de verdachte deel heeft genomen aan een criminele organisatie met als doel het vervalsen van documenten en het gebruik van de valse documenten. De verdachte stonden al eerder voor soortgelijke feiten voor de rechter, te weten 13 maanden voor het ontstaan van de internationale commotie. “Gelet op de aard van de feiten, de grootschaligheid en omvang van de fraude en de daarbij betrachte opzet met nadrukkelijk ook het oogmerk van financieel gewin is wat het OM betreft een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van geruime duur voor de verdachte op de plaats,” zei de officier. De verdachte hoorde een gevangenisstraf van 5 jaar tegen zich eisen. Tegen het bedrijf werden geldboetes geëist van 40.000 euro. Op de zitting werd ook een ontnemingsvordering aangekondigd van ruim 555.000 euro, omdat misdaad niet mag lonen.

De rechtbank doet op 25 maart uitspraak.