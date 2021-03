'Honderden kinderen op wachtlijst voor zwemles helaas geen uitzondering meer'

De roep om een oplossing voor het stijgend aantal kinderen op wachtlijsten groeit. De NSWZ is blij dat gemeentes in Nederland zich beginnen uit te spreken voor aandacht voor de zwemlesproblematiek in Nederland. Vorige week zijn alle burgemeesters van Nederland aangeschreven of zij zich naast versoepelingen voor de horeca en activiteiten voor jongeren ook willen uitspreken vóór zwemles.

Shiva de Winter is voorzitter van de Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid : 'De roep om een oplossing voor het stijgend aantal kinderen op wachtlijsten groeit. De NSWZ is blij dat gemeentes in Nederland zich beginnen uit te spreken voor aandacht voor de zwemlesproblematiek in Nederland. Vorige week zijn alle burgemeesters van Nederland aangeschreven of zij zich naast versoepelingen voor de horeca en activiteiten voor jongeren ook willen uitspreken vóór zwemles.'

'Zwemles ligt na de derde lockdown nu weer bijna 11 weken stil. 300.000 zwemleskinderen zitten thuis en hun leerproces staat stil', aldus De Winter. 'De wachtlijsten stijgen zo explosief hard dat dit een jaren proces word dit enigszins bij te werken. Gevolg is een latere leeftijd dat kinderen voor hun diploma kunnen starten en aankomende zomer grote zorgen over het niveau van de zwemmers met en zonder diploma. Dit door de weinige zwemuren die kinderen hebben kunnen maken. Denk aan banen zwemmen, zwemparadijzen, zwemdisco en overige.'

De oplossing is volgens De Winter de zwembaden om te beginnen met het openen alleen voor zwemlessen. Het kabinet is nu aan zet om zich uit te spreken over de zwemveiligheid van kinderen. Hierna in samenspraak met de branche een uitgewerkte routekaart te creëren waarbij alle aspecten van de branche meegenomen worden.