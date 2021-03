Auto vliegt tijdens rijden in brand, bestuurder weet voertuig op tijd te verlaten

In de nacht van donderdag op vrijdag vatte rond 06.00 uur een personenauto tijdens het rijden vlam toen de bestuurder over de Schijndelsedijk (N618) bij Boxtel reed.

Op tijd uit auto

De man wist zijn voertuig nog stil te zetten op een parkeerterrein langs de weg bij natuurgebied De Geelders en de auto op tijd te verlaten. De auto stond volledig in lichterlaaie bij aankomst van de brandweer, de bestuurder bleef ongedeerd.

Auto volledig uitgebrand

De auto werd volledig verwoest door de brand welke gepaard ging met hevige rookontwikkeling. Één rijstrook van de N618 tussen Boxtel en Schijndel is afgesloten wegens hulpverleningsvoertuigen. Een bergingsbedrijf is in kennis gesteld om het uitgebrande wrak af te voeren.