Celstraf van 6 maanden voor man na doen valse bommelding Schiphol

Bommelding

De melding werd gedaan op 9 december. De verdachte overhandigde een briefje bij een autoverhuurbedrijf op Schiphol waarop stond dat er een explosief in een vliegtuig zou zijn. De passagiers die al in het vliegtuig zaten, moesten met spoed worden geëvacueerd. De opgeroepen hulpdiensten troffen echter niks aan. De verdachte stapte na de melding in een bus naar Haarlem. Enige tijd later heeft hij daar zichzelf aangegeven bij politieagenten die hij op straat tegenkwam.

Uitzetting naar Rusland voorkomen

De verdachte bekende tijdens de zitting de valse bommelding te hebben gedaan. Dit deed hij omdat hij straf wilde krijgen. Zo wilde hij voorkomen naar Rusland te worden uitgezet. Zijn asielaanvraag in Nederland was in oktober afgewezen, maar volgens hem wordt hij in Rusland niet geaccepteerd vanwege zijn activisme. Hij had de vlucht naar Stockholm toevallig gekozen, verklaarde hij.

Eerdere valse bommeldingen en een kaping

De man is in het verleden in verschillende landen met justitie in aanraking gekomen, onder andere voor het doen van eerdere valse bommeldingen. En in 1993 heeft hij met zijn vrouw een vliegtuig gekaapt dat onderweg was naar Sint Petersburg. Het vliegtuig kon landen in Zweden waarna hij in dat land werd aangehouden. Door de Zweedse autoriteiten is hij uitgeleverd aan Rusland, waar hij werd veroordeeld tot een celstraf van 12 jaar. In 2014 en 2015 is hij veroordeeld in Zweden voor een delict op de luchthaven. Sinds vier jaar woonde hij in een asielzoekerscentrum in Nederland.

Oordeel rechtbank

De politierechter vindt dat de verdachte door het doen van een valse melding over een bom aan boord van een vliegtuig, een ernstig feit heeft gepleegd. Hij heeft zijn eigen belang gesteld boven het belang van anderen. De vertraging en paniek die de evacuatie kon veroorzaken bij passagiers, vond hij minder belangrijk dan zijn eigen uitzetting naar Rusland. Door zijn bommelding moest een vliegtuig worden ontruimd, moesten hulpdiensten uitrukken en hebben reizigers zich ongerust gemaakt. Bovendien is de verdachte in het buitenland ook al meerdere malen voor soortgelijke delicten veroordeeld. De door het Openbaar Ministerie geëiste celstraf van 6 maanden is daarom passend, oordeelt de rechter.