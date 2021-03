Met kunstgras in je tuin verlaag je de waterrekening

Overal waar we kijken kunnen we de effecten zien van het hete en droge klimaat op natuurlijk gras; het is bijna onmogelijk om het er het hele jaar door groen en weelderig uit te laten zien. Het kost tijd, toewijding, geld, maar vooral; water, heel veel water om zelfs maar te proberen een gazon er geweldig uit te laten zien. Als je een natuurlijk gazon hebt, weet je wat er nodig is om te voorkomen dat het uitdroogt en bruin wordt.

Waterbesparing

Je kunt nu de sproeiers uitschakelen, want het is niet nodig om kunstgras water te geven. Je zult je waterrekening zien dalen zodra je je natuurlijke gazon hebt vervangen door kunstgras. Afhankelijk van je eerdere waterverbruik kun je tot 70% besparen op je waterrekening. Hoewel de initiële uitgave voor kunstgras meer is dan natuurlijk gras, is de geschatte terugverdientijd 3 tot 4 jaar. Met andere woorden, je hebt je nieuwe gras binnen 3 jaar betaald en vanaf dat moment bespaar je elke maand geld.

Voordelen van het gras voor het milieu

Door kunstgras te installeren, help je water te besparen. Wereldwijd is het gemiddelde gebruik van 250 liter per persoon per dag. Een van de redenen hiervoor is de hoeveelheid water die we gebruiken om het land er groen uit te laten zien. Dit moet veranderen en door kunstgras aan te leggen draag je je steentje bij. Goed werk! Elke keer dat je je sproeiers inschakelt, wordt de situatie erger. Het lijkt misschien onbeduidend, maar samen zullen we het lot van het milieu bepalen, dus we moeten er alles aan doen. Goedkoop kunstgras koop je gemakkelijk online of kun je bij meerdere bedrijven in showrooms uitkiezen.

Eén van de voordelen van kunstgras: je houdt tijd over!

Als je eenmaal je nieuwe gras heeft geïnstalleerd, zul je versteld staan hoeveel meer tijd je hebt om de dingen te doen waar je van houdt in plaats van je zorgen te maken over je gazon. In vergelijking met een natuurlijk gazon is het onderhoud minimaal. Je kunt je grasmaaier meteen verkopen, want je hebt hem niet meer nodig. Bovendien bespaar je geld op tuinderskosten, meststoffen, pesticiden, zaaien en onderhoud van je irrigatiesysteem. Bij het onderhoud van kunstgras hoef je alleen maar het oppervlak van de bladeren te verwijderen en het af en toe snel te besproeien.

Voordelen van kunstgras voor kinderen

Creëer een veilige speelruimte voor je kinderen. Het systeem maakt gebruik van een dik schuimrubberen shockpad onder de grasmat, zodat als je kleintjes, of wie dan ook, een tuimeltje maakt, er zacht schuim onder hen zit om de klap op te vangen. Je kunt er zeker van zijn dat wanneer je kinderen in de tuin spelen, ze zo veilig mogelijk zijn. Als het systeem is geïnstalleerd, is er geen veiliger speeloppervlak voor je kinderen.

Huisdieren kunnen profiteren van kunstgras

Creëer een mooie plek voor je huisdieren. Honden houden van dit type gras omdat het zacht is voor hun poten en leuk is om erin te rollen. Het is ook gemakkelijk schoon te maken en laat geen bruine vlekken achter zoals natuurlijk gras. Trakteer je hond op wat van dit nieuwe kunstmatige gras en je zult zien hoeveel hij ervan houdt. Maak je je ook geen zorgen dat ze een puinhoop veroorzaken, het gras heeft een geperforeerde achterkant zodat de urine er recht doorheen stroomt. Al het vaste afval kan worden opgehaald en weggegooid zoals je dat op een natuurlijk gazon zou doen.

Verhuurders kunnen er baat bij hebben om kunstgras te laten leggen

Verhuurders, moeite om een huurder te vinden? Een weelderig, groen, onderhoudsarm gazon zorgt er niet alleen voor dat je woning er geweldig uitziet voor bezichtigingen, maar het zal het verhuren van je woning ook veel gemakkelijker maken, aangezien je nieuwe huurders weten dat ze elke maand enorme bedragen kunnen besparen op hun waterrekening. Dit is een van de grootste zorgen voor elke nieuwe huurder en veel potentiële huurders zullen geen woning huren puur omdat ze zich zorgen maken over hun waterrekening. Met een kunstgrasveld hoeven ze zich geen zorgen te maken over hun waterrekening en kunnen ze zich concentreren op de rest van je eigendom. Een kunstgrasveld kan de deal voor je verhuur bezegelen.

Dit kunstmatige gras ziet er geweldig uit in de schaduwrijke delen van je tuin. Een oplossing voor dat vervelende schaduwrijke gebied dat je grasgroei tegenhoudt. Heb je een vervelende plek in je tuin die geen zon lijkt te krijgen en daardoor weigert het gras gewoon te groeien. Helaas is er niets dat je aan deze situatie kunt doen, zonder direct zonlicht zal gras gewoon niet leven. Kunstgras daarentegen wordt niet beïnvloed door schaduwrijke gebieden, dus je kunt nu gras hebben in dat gebied dat nooit de zon ziet. Je tuin ziet er eindelijk helemaal groen uit.

Grote voordelen zijn geen onderhoud bij reizen naar het buitenland

Geen zorgen over je tuin als je op reis bent? Ben je regelmatig in en uit het land, dan is het onderhouden van je tuin een lastige taak, vooral als je langere tijd weg bent. Met dit gras hoef je niet aan je gazon te denken, je doet gewoon je deur op slot, vergeet je gazon en het ziet er precies hetzelfde uit als op de dag dat je vertrok. Het beste is dat je geen euro hebt uitgegeven om het er geweldig uit te laten zien terwijl je weg was.

Gooi die schadelijke pesticiden weg

Om een natuurlijk gazon er geweldig uit te laten zien, is tijd en toewijding nodig, maar het vereist ook een langdurig gebruik van schadelijke herbiciden en pesticiden. Deze vervelende chemicaliën filteren door de grond en schommelen naar de grondwaterspiegel waar ze de omgeving vervuilen. Als ze eenmaal in het systeem zitten, kunnen ze allerlei gezondheids- en milieuproblemen veroorzaken. Bij een kunstgrasveld hoef je hier niet verder over na te denken, aangezien er geen chemicaliën worden gebruikt om het te onderhouden. Hoewel dit misschien een van de meer triviale voordelen lijkt, is het dat echt niet. Als we als gemeenschap samenwerken, kunnen we grote veranderingen teweegbrengen. Het verminderen van de hoeveelheid pesticiden en herbiciden in de grondwaterspiegel is weer een stap in de goede richting voor het lokale milieu.