Man aangehouden bij aantreffen dode persoon Hoensbroek

De politie heeft een 36-jarige man uit Hoensbroek aangehouden nadat er in de nacht van maandag op dinsdag een dode persoon is aangetroffen op de Akerstraat Noord.

De man is aangehouden omdat hij zich in de buurt bevond van het slachtoffer. De politie is nog bezig met een onderzoek omdat niet bekend is of het hier gaat om een misdrijf. Er vindt vandaag een schouw plaats op het lichaam van het slachtoffer.