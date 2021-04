Automobiliste ziet wegversmalling over het hoofd

Een automobiliste reedt op de Boslaan richting het centrum toen zij een wegversmalling over het hoofd zag en daarbij de waarschuwings-paal die op de wegversmalling stond uit de grond reed. De automobiliste is ter plaatsen nagekeken door ambulancepersoneel, maar raakte niet gewond. De brandweer werd gevraagd om het wegdek te reinigen, omdat het voertuig vloeistof had gelekt. De Boslaan was gedurende de werkzaamheden afgesloten, maar is inmiddels weer vrijgegeven.