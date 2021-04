Deel van schep gevonden in water tijdens zoektocht vermiste Sumanta Bansi

Het voorwerp dat het team tijdens de zoekactie naar de vermiste Sumanta Bansi in het water in Scharwoude heeft aangetroffen, is een onderdeel van een schep. Dit meldt de politie maandagmiddag.

Lichaam mogelijk begraven

Eerder heeft de politie naar buiten gebracht dat uit onderzoek is gebleken dat het lichaam van de Hoornse zeer vermoedelijk is begraven en daarbij gebruik is gemaakt van een schep.

Schep mogelijk afgebroken

'Ook is uit dat onderzoek naar voren gekomen dat de schep mogelijk (af)gebroken zou zijn en in het water is gegooid. Of dit onderdeel afkomstig is van de schep die mogelijk gebruikt is bij het begraven van de vermiste Sumanta Bansi, is nog niet duidelijk', aldus de politie. Het onderdeel is veiliggesteld en zal worden onderzocht door het Nederlands Forensisch Instituut.