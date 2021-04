Rover: 30% meer meldingen over volle treinen

Reizigersvereniging Rover ontving in de maand april tot nu toe al 30% meer meldingen over volle treinen dan in de hele maand maart. Rover constateert dat er op een aantal NS-trajecten weinig ruimte wordt geboden aan de reiziger en herhaalt de oproep aan NS om langere treinen in te zetten.

Rover ontving deze maand tot nu toe ruim 200 meldingen over volle treinen, nu al 30% meer dan in de complete maand maart. Vrijwel alle meldingen hebben betrekking op NS. Vooral de treintrajecten waar NS met minder treinen is gaan rijden scoren slecht. Het gaat dan om de Intercity’s tussen Roermond en Eindhoven en tussen Den Haag/Rotterdam, Gouda en Amersfoort en de Sprinters tussen Uitgeest en Amsterdam Centraal. Op deze trajecten is de treindienst vanwege de coronacrisis gehalveerd.

Veel reizigers melden bij Rover dat zij geen anderhalve meter afstand kunnen houden in het openbaar vervoer en zich daarom onveilig voelen. “Veel reizigers beseffen niet dat alle zitplaatsen in het OV gebruikt mogen worden, ook als er dan geen afstand kan worden gehouden”, concludeert Rover-directeur Freek Bos. “Deze uitzonderingsregel in het OV is echter geen vrijbrief voor NS om korte treinen in te zetten, wij verwachten van de vervoersbedrijven dat zij alles op alles zetten om de reiziger zoveel mogelijk ruimte te bieden”.

Rover ziet op een aantal plekken kortere treinen rijden dan normaal en is dan ook niet verrast dat deze treinen klachten opleveren. “NS roept reizigers op stations op om afstand te houden, tegelijk wordt de treinlengte zo gepland dat iedere plek gevuld wordt. De reiziger ervaart hierdoor een onprettige reis”, stelt Freek Bos. Rover vraagt NS om de reis zo comfortabel mogelijk te maken en langere treinen in te zetten.