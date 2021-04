Overleden honden achtergelaten in Diessen

De politie is een onderzoek gestart nadat maandag 19 april twee overleden jonge honden zijn gevonden in het bos AnnaNina’s Rust gelegen aan de Beekseweg in Diessen.

Maandag 19 april zijn twee overleden jonge honden aangetroffen in het bos AnnaNina’s Rust aan de Beekseweg is Diessen. Beide honden zijn door de politie in beslag genomen. De politie is een onderzoek gestart naar onder andere wie de overleden honden in het bos heeft achtergelaten. De twee honden worden forensisch onderzocht, onder meer om de doodsoorzaak vast te stellen. Uit onderzoek ter plaatse is reeds gebleken dat de dieren vermoedelijk in het weekend van zaterdag 17 en 18 april zijn achtergelaten.