Dode schietpartij Hoensbroek is 29-jarige Duitser

Bij een schietincident op de Schuureikenweg in Hoensbroek is zondagmiddag een 29-jarige man uit het Duitse Akenman om het leven gekomen. Dit maakte de politie bekend

Reanimatie tevergeefs

Rond 17.30 uur kwamen er verschillende meldingen van een schietincident bij de hulpdiensten binnen. Ter plaatse is het slachtoffer nog door ambulancepersoneel gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten.

Onderzoek in volle gang

Het politie-onderzoek is nog in volle gang. Nog steeds is niet duidelijk wat de toedracht en aanleiding voor het geweldsincident is geweest. Ook is nog onbekend hoeveel verdachten erbij betrokken waren. Aan de hand van onder andere getuigenverklaringen is de politie bezig een beeld te vormen.

Voertuig in belsag genomen voor onderzoek

Getuigen hebben verklaard meerdere voertuigen gezien te hebben op de plaats delict. Inmiddels heeft de politie een voertuig terug gevonden. Dit is in beslag genomen en wordt nu onderzocht op sporen. Zondagavond is de plaats delict op de Schuureikenweg opgeheven en is het stoffelijk overschot overgebracht naar een mortuarium. Waarschijnlijk zal dinsdag sectie op het lichaam verricht worden.