Pakketten heroïne in verborgen ruimte aangehouden auto gevonden

Afgelopen dinsdag heeft de politie een grote hoeveelheid witte heroïne aangetroffen in een verborgen ruimte van een voertuig. 'De bestuurder is aangehouden op verdenking van het bezit en handel van verdovende middelen', zo meldt de politie donderdag.

Team Hoofdwegen

Tijdens een controle van een voertuig ontdekken collega's van Team Hoofdwegen in de auto een verborgen ruimte. Daar treffen zij meerdere pakketjes aan, waarbij zij vermoeden dat het om cocaïne gaat. Na onderzoek van een forensisch team blijkt het echter om witte heroïne te gaan. De bestuurder van de auto, een 46-jarige man uit Den Haag, is aangehouden.

Levensgevaarlijk

Witte heroïne kan door onwetende gebruikers nog wel eens verward worden met cocaïne. Die vergissing kan levensgevaarlijk zijn aangezien heroïne veel sterker is dan cocaïne. In 2014 zijn in korte tijd drie Britse toeristen in Amsterdam overleden aan de gevolgen van het snuiven van witte heroïne. De recherche vermoedt dat de toeristen in de veronderstelling waren dat zij cocaïne hadden gekocht.