Scooter met explosief in appartementencomplex in Kerkrade

Medewerkers van de EOD zijn op dit moment aan het werk in de Lourdesstraat in Kerkrade. In een aangetroffen scooter in een appartementencomplex in die straat blijkt een explosief te liggen. De EOD maakt het explosief onschadelijk en geschikt om te vervoeren.

In de nacht van dinsdag op woensdag kreeg de politie de melding van een scooter die niet afgesloten in een gang (bij de berging) van een appartementencomplex stond. De scooter bleek te zijn gestolen. De politie zag in de scooter een mogelijk explosief waarop de EOD is gewaarschuwd. In de vroege ochtend kwam de EOD die meteen startte met het onschadelijk maken. Het explosief wordt geschikt gemaakt voor vervoer om daarna op een veilige plek tot ontploffing te worden gebracht.

De bewoners uit de appartementen kunnen tijdens het werk van de EOD in hun woningen blijven. De straat is tijdelijk afgezet voor verkeer. Nadat de EOD haar werkzaamheden heeft afgerond neemt de politie de scooter in beslag voor verder onderzoek.