Opnieuw grote controle bij Hedel

Op de A2 bij Hedel heeft de politie zaterdagavond opnieuw een grote controle gehouden. Al het verkeer dat van de snelweg kwam werd onderworpen aan een inspectie. Aanleiding voor de controle is de afpersing van een fruithandel in Hedel.

In en om het fruitbedrijf is het volgens de NOS al enige tijd onrustig nadat in 2019 drugs werd gevonden in een partij bananen uit Zuid-Amerika. De politie nam 400 kilo cocaïne in beslag en kort daarna begonnen de bedreigingen.

Nadat het enige tijd rustig was, laaide afgelopen weken het geweld tegen de eigenaar en (oud-) medewerkers weer op. Er werden meerdere woningen beschoten, waarop de burgemeester besloot het gebied rond de fruithandel aan te wijzen als veiligheidsrisicogebied. Hierdoor mag de politie auto’s doorzoeken en mensen preventief fouilleren.