Na zonneschijn komt regen, Code Geel voor onweersbuien

Onweersbuien

Het KNMI verwacht donderdagmiddag en -avond in het oosten van het land enkele stevige onweersbuien. 'De onweersbuiten kunnen gepaard gaan met hagel en veel neerslag in korte tijd en mogelijk ook windstoten tot ca. 60 km/uur', aldus het KNMI.

Code Geel is donderdag van kracht tussen 14.00 en 22.00 uur.

Woensdag

Het is zonnig met hier en daar wat sluierbewolking. Het is op veel plaatsen zomers warm met maxima van ca. 22°C op de Wadden tot 29°C in het zuiden van het land. Vanavond is er in het uiterste zuiden kans op een bui, mogelijk met onweer. De wind is oost tot zuidoost en overwegend matig, langs de kust en op het IJsselmeer draait de wind naar een noordoostelijke richting. In de avond draait de wind in het zuiden naar zuid, elders wordt de wind oostelijk.