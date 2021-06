Vier maanden cel voor bedreigen RIVM-directeur Jaap van Dissel

Foto met pamflet

Op 12 mei 2021 was de Hagenaar aanwezig bij een demonstratie voor het Paleis van Justitie. Daar poseerde hij voor een foto met een pamflet. Op het pamflet was onder meer een afbeelding te zien van Van Dissel met daarbij de tekst: 'Justitie en politie, waarom beschermen jullie pedofielen & moordenaars??? Seks-pedo-dossiers in doofpot'. Ook riep hij bij die gelegenheid op camera: 'We kunnen hem begraven in Bodegraven. Van Dissel, wij staan klaar.' Op zijn Facebook-account plaatste hij bij een bericht over Van Dissel de tekst: 'We snijden je open kkhoer'.

'Facebook-account gehackt'

De verdachte stelde dat zijn Facebook-account gehackt zou zijn, maar kon dat niet onderbouwen. Het pamflet zou hij ter plekke hebben gevonden en omhoog gehouden voor een foto waarvan hij niet wist wat de bedoeling was. En zijn opmerking over ‘begraven in Bodegraven’ was grappig bedoeld.

Rechtsstaat

De officier van justitie zag dat anders: 'Vandaag gaat het opnieuw, misschien meer dan in andere zaken, om de rechtsstaat. En niet om het recht van de degenen die het hardste roepen, het hardste dreigen. Deze rechtszaak dient om bescherming te bieden aan een persoon met een publieke taak, die zich inzet voor de Nederlandse samenleving. En om die reden wordt bedreigd.'

'Denken wat je wil maar niet alles zeggen'

De politierechter vond alle ten laste gelegde feiten bewezen. 'Je mag in Nederland denken wat je wilt. Maar je mag niet alles zeggen, ook niet op social media. Je mag bijvoorbeeld niet een ander bedreigen wat u heeft gedaan. Uw uitlatingen dragen verder bij aan verharding van het maatschappelijke klimaat. We hoeven maar even naar België te kijken om te zien waar dat uiteindelijk toe kan leiden.' Hij veroordeelde de Hagenaar conform de eis tot vier maanden cel.