Code Geel voor onweersbuien in zuiden

Onweersbuiten

'In de loop van de middag en avond komen in het zuiden onweersbuien voor met lokaal in korte tijd veel neerslag en/of hagel', aldus het KNMI. Ook zijn zeer lokaal windstoten rond 60 km/uur mogelijk.

Onweersbuien

De onweersbuien kunnen zorgen voor plaatselijk veel neerslag in korte tijd en daardoor voor wateroverlast zorgen. Bij de buien zijn hagel en windstoten tot ca. 60 km/uur mogelijk. Ook in het midden en oosten van het land is later in de middag en avond een enkele regen- of onweersbui niet uitgesloten. Code Geel is van kracht van vrijdag 13.00 uur tot 00.00 uur.