Registreren van trekker, zitmaaier of omgekeurde personenauto verplicht

Op 1 januari 2021 is de registratieplicht voor (land)bouwvoertuigen van start gegaan. Dat betekent dat iedereen die een land- of bosbouwtrekker, motorrijtuig met beperkte snelheid (MMBS), land- of bosbouwaanhangwagen of verwisselbaar getrokken uitrustingsstuk bezit deze moet registreren bij de RDW. Dat moet voor 1 januari 2022 gebeuren, anders mogen ze de weg niet meer op.

Hoe weet je nou of je een MMBS hebt? Een MMBS is een rijdend werktuig. Hier vallen bijvoorbeeld bouwmachines zoals graafmachines, hoogwerkers en wielladers onder. Maar ook een zitmaaier kan onder de registratieplicht vallen. Het gaat dan wel om de grotere exemplaren. Een maaier die smaller is dan 130 cm hoeft niet te worden geregistreerd. Ook een omgebouwde personen- of bedrijfsauto die nu geen kenteken meer heeft, valt onder de registratieplicht. Bij twijfel of je voertuig moet worden geregistreerd, kun je dat checken op de site van de RDW. Hier staat een keuzehulp die met gerichte vragen bepaalt of een voertuig onder de registratieplicht valt.

Online registreren

Registreren van een voertuig kan via www.rdw.nl/registreren. Voor de registratie is een aantal voertuiggegevens nodig. Op de website staat een hulpformulier waarop alle benodigde voertuiggegevens staan. Print het uit en neem het mee naar het voertuig om alle gegevens in te vullen. Voor extra uitleg over waar sommige gegevens te vinden zijn, staat er ook een filmpje op de website. Vanaf half juni is ook een foto van het typeplaatje met daarop het Voertuig Identificatie Nummer verplicht bij de aanvraag. Als alle gevraagde gegevens zijn verzameld, is online registreren heel eenvoudig. En als de juiste gegevens worden aangeleverd, kan de aanvraag ook snel worden afgehandeld.

Kentekenplaat en verzekering

Op elk (land)bouwvoertuig dat harder gaat dan 25 km/h moet een kentekenplaat. Ook een voertuig waarvoor een ontheffing nodig is, moet een kentekenplaat hebben. Vanaf 1 januari 2025 geldt de verplichting tot het voeren van een eigen kentekenplaat voor elk geregistreerd voertuig. Geregistreerde land- en bosbouwtrekkers en MMBS’en moeten net als nu ook worden verzekerd, maar na registratie specifiek op kenteken. Daarvoor moet het kenteken en de meldcode worden doorgegeven aan de verzekeraar. Dit moet ook als het voertuig voor de registratie al bij de betreffende verzekeraar was verzekerd. Tot slot geldt voor trekkers op wielen met een snelheid boven de 40 km/h dat ze onder de APK-plicht vallen.