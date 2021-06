6 tips om een verhuizing soepel te laten verlopen

1. Meet je meubels op

Of alle meubels in de verhuiswagens passen is één, maar heb je er al over nagedacht of ze wel door de deur of het trapgat passen? Bij aankoop moest je ze misschien in elkaar zetten en paste het makkelijk, maar eenmaal in elkaar… Hier wil je niet pas achterkomen op het moment dat je wilt inladen, dus check dit van tevoren en demonteer eventueel alvast het een en ander.

2. Bereken het verhuisvolume

Om te weten hoeveel verhuisdozen je nodig hebt en te bepalen hoe groot de verhuiswagens moeten zijn is het handig om te weten wat het verhuisvolume is. Vind je dit lastig in te schatten? Er bestaan verschillende handige verhuisvolume calculators om dit te berekenen.

3. Oude spullen weg doen

In de loop der jaren verzamel je een hoop spullen, maar wil je dat echt allemaal weer meenemen naar je nieuwe stek? Dit is juist het uitgelezen moment om eens goed de balans op te maken en spullen die je niet meer gebruikt of niet meer mooi vindt weg te doen. Scheelt je gelijk een keertje sjouwen én je bespaart ruimte in de verhuisbus. Geef de spullen weg in je omgeving of aan de kringloopwinkel of verkoop het op Marktplaats.

4. Spullen slim en zorgvuldig inpakken

Doe jezelf een plezier en pak je spullen niet alleen zorgvuldig maar ook slim in! Zo kun je bubbeltjesplastic, kranten en papiersnippers gebruiken om te voorkomen dat je servies breekt. Maar je kunt ook je mooie servies in je zachte theedoeken en handdoeken inpakken. Werkt prima, scheelt ruimte én zo zijn je theedoeken ook gelijk ingepakt.

Ook is het slim om rekening te houden met het verdelen van het gewicht. Niet alleen qua tilgemak, maar ook zodat de dozen het gewicht beter kunnen verdragen.

Tot slot is het verstandig om je waardevolle spullen of belangrijke medicijnen apart in te pakken en zelf te vervoeren naar de nieuwe stek. Zo weet je zeker waar deze spullen terecht komen en hoef je hier straks niet meer naar te zoeken tussen al die dozen. Hetzelfde geldt voor je persoonlijke spullen die je de eerste dagen denkt te gebruiken. Denk aan een paar setjes kleding, je toiletspullen en andere benodigdheden. Pak ze desnoods in in een weekendtas en doe alsof je op vakantie gaat. Klinkt misschien overdreven, maar geloof ons: de eerste dagen wil je écht niet continu alle dozen afgaan om alles bij elkaar te zoeken.

5. Denk na over de parkeergelegenheid op de verhuisdag

We begrijpen dat je op de dag van verhuizing misschien niet denkt aan parkeergelegenheid, maar daarom is het júíst handig om er nu vast over na te denken. Buiten de (rand)stad is dit wellicht geen groot probleem, maar in drukkere steden of woonwijken kan dit nog wel eens een krappe, dure of onmogelijke grap zijn. Tenzij je van tevoren een vergunning aanvraagt of een ruimte plekje bezet houdt met jouw auto.

6. Schakel tijdig een professioneel verhuisbedrijf in

Natuurlijk kun je ook zelf een aanhangwagen en wat helpende handjes regelen, maar soms is het gewoon net even wat overzichtelijker en praktischer om het uit te besteden. Verhuis daarom met een betrouwbaar verhuisbedrijf en doe tijdig onderzoek naar. Oftewel: vergelijk offertes en raadpleeg klantbeoordelingen.

Op zoek naar een professioneel verhuisbedrijf in Tilburg en omgeving? Bekijk dit handige verhuisbedrijf Tilburg-overzicht voor contactgevens en klantreviews.