OM vervolgt Akwasi niet voor oude opruiende tweets

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft besloten Akwasi niet te vervolgen voor tweets uit 2009 t/m 2012. In deze tweets zou worden aangezet tot geweld tegen Sinterklaas en Zwarte Piet of vertolkers daarvan.

In september 2020 doken er tweets op die in de periode van 2009 tot en met 2012 werden verstuurd vanaf het account @Antonkarel, het Twitteraccount van Akwasi. In de tweets zou worden aangezet tot geweld tegen Sinterklaas en Zwarte Piet of vertolkers daarvan. Op 6 en 11 september 2020 nam Akwasi afstand van de tweets en verwijderde hij tijdelijk zijn Twitteraccount. Er werden meer dan twintig aangiften gedaan.

Twee van de tweets waarvan aangifte is gedaan, zijn volgens het OM strafbaar op grond van opruiing (artikel 131 Sr). Het gaat om de uitlatingen: “RT @StatikMusic: Kan iemand sinterklaas dit jaar van die boot schieten, ik leg €500 op z’n hoofd.// Brraapp !!!” van 30 oktober 2009 en “Gaat er iemand nou ooit nog een Zwarte Piet knallen of moet ik het doen? #damn” van 12 november 2011.

Het OM heeft besloten om Akwasi hiervoor niet te vervolgen. Op het moment van de aangiften waren de tweets negen en elf jaar oud. Het OM is van oordeel dat vervolging in deze casus na zo’n lange tijd niet opportuun is. Daarnaast heeft Akwasi expliciet afstand genomen van de tweets. Dat deed hij in een statement waarin hij ook publiekelijk afstand nam van opruiende uitlatingen die hij op 1 juni 2020 op de Dam had gedaan.

Na die uitlatingen van 1 juni 2020 en de beslissing van het OM Akwasi hiervoor niet te vervolgen, kwamen de tweets weer in de publiciteit. De beslissing Akwasi niet te vervolgen voor de tweets, heeft geen gevolgen voor het voorwaardelijk sepot voor de uitlatingen op de Dam. Eén van de voorwaarden was dat Akwasi binnen een jaar geen strafbaar feit meer mocht begaan. De tweets waren al geplaatst ver voordat het OM de beslissing tot een voorwaardelijk sepot nam voor de uitlatingen op de Dam.