Rookruimtes openbare gebouwen per 1 juli gesloten

Per 1 juli zijn rookruimtes in overheids- en openbare gebouwen verboden. 'Dat betekent dat scholen, ziekenhuizen, musea, sportkantines, bibliotheken, maar ook zorginstellingen, gemeentehuizen, de Tweede Kamer en ministeries vanaf die datum rookvrij zullen zijn', zo meldt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) dinsdagmiddag.

Nationaal Preventieakkoord

Het rookvrij maken van gebouwen en ruimtes waar mensen komen of werken is een van de afspraken uit het Nationaal Preventieakkoord, dat staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) in 2018 met meer dan 70 partijen sloot.

Staatssecretaris Blokhuis: 'Roken is een dodelijke verslaving waar elk jaar ongeveer 20.000 mensen aan sterven. Rookruimtes faciliteren het roken, versterken de norm dat roken normaal is en zijn schadelijk. Daarom gaan ze dicht. Iedereen heeft recht op frisse en gezonde lucht in zijn omgeving. Bovendien kunnen we hiermee voorkomen dat jongeren beginnen met roken en ex-rokers weer opnieuw starten. Want zien roken, doet roken.'

Veilige werkplek

De staatssecretaris wil met de sluiting ervoor zorgen dat mensen in publieke gebouwen een veilige werkplek hebben. Ook omstanders en schoonmakers van rookruimtes lopen het gevaar om schadelijke stoffen binnen te krijgen.

Naar voren gehaald

Het verbod op rookruimtes in publieke gebouwen zou eigenlijk pas in 2022 ingaan. In september 2019 oordeelde de Hoge Raad echter dat rookruimtes in de horeca onrechtmatig zijn. Door dat arrest waren ze per direct verboden, al gold voor wat betreft de handhaving nog een overgangsfase tot april 2020. Staatssecretaris Blokhuis zag dat als een stimulans om de rookruimtes in andere sectoren vervroegd te sluiten. In (semi-)publieke en openbare gebouwen gebeurt dat vanaf 1 juli. Hiermee vervult de overheid haar voorbeeldrol. Rookruimtes in niet-publieke ruimtes in onder andere het bedrijfsleven dienen per 1 januari 2022 gesloten te zijn.

Verschillende maatregelen

In het Nationaal Preventieakkoord streeft het kabinet samen met maatschappelijke partners naar een rookvrije generatie in 2040. Daarom zijn er de afgelopen jaren diverse ontmoedigingsmaatregelen genomen die het minder aantrekkelijk maken om te roken. Zo zijn de prijzen van tabaksproducten verhoogd, zijn rookwaren bij verkooppunten uit het zicht geplaatst, worden sigaretten en shag verkocht in neutrale verpakkingen en is het rookverbod uitgebreid met de e-sigaret. Daarnaast wordt het stoppen met roken makkelijker gemaakt. Zo wordt de hulp om te stoppen met roken vergoed door de verplichte basisverzekering tegen ziektekosten en wordt met de campagne PUUR Rookvrij rokers die willen stoppen op allerlei manieren hulp aangeboden.