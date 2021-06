Verkochte F-16’s worden oefenvijand in VS

Defensie verkoopt 12 F-16 gevechtsvliegtuigen. De toestellen gaan in de Verenigde Staten fungeren als oefenvijand voor de Amerikaanse overheid. Staatssecretaris Barbara Visser heeft de Kamer hier gisteren over geïnformeerd.

De firma Draken International neemt de toestellen en bijbehorende materialen vanaf volgend jaar over. Dit bedrijf heeft een contract met de Amerikaanse overheid om de rol als vijand op zich te nemen bij oefeningen van de luchtmacht en marine. In de overeenkomst met Draken International is een optie opgenomen voor de verkoop van nog eens 28 F-16’s.

Zodra de verkoop is afgerond, worden de toestellen uitsluitend ingezet voor ondersteunende taken bij (inter)nationale oefeningen en trainingen op Amerikaans grondgebied. De Amerikaanse overheid ziet toe op de naleving van deze afspraken.

ELOT

De verkoop van de 12 F-16’s maakt deel uit van het F-16 End Life of Type (ELOT) programma. Hierbij wordt de volledige vloot gefaseerd afgestoten. De 12 toestellen maken naar verwachting in 2022 plaats voor de F-35. De 28 toestellen die onder optie zijn, worden gefaseerd tot en met mei 2024 buiten dienst gesteld.

De interdepartementale Commissie Verkoop Defensie Materiaal heeft ingestemd met de verkoop van de 12 toestellen. In deze commissie zitten vertegenwoordigers van de ministeries van Buitenlandse Zaken, Financiën en Defensie. De overeenkomst is hangende een exportvergunning voor Defensie en goedkeuring van de Amerikaanse overheid op het gebied van exportcontrolewetgeving.