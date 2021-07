CBS: sterfgevallen door COVID-19 gestegen naar 28.741

Het aantal personen dat door COVID-19 is overleden is tot en met maart 2021 gestegen naar 28.741. Dit meldt het CBS donderdag.

Maart ruim 1.600 sterfgevallen door COVID-19

'In maart 2021 stierven 1.611 mensen aan COVID-19, de ziekte veroorzaakt door het nieuwe coronavirus. Het totaal aantal coronadoden komt daarmee volgens de voorlopige cijfers tot en met maart op 28.741. Het aandeel aan corona overleden mensen dat Wlz-zorg kreeg nam in maart af tot 31 procent. Dit blijkt uit voorlopige cijfers over doodsoorzaken die het CBS donderdag heeft gepubliceerd.

Laagste sterfte

'De maandelijkse sterfte aan COVID-19 was in maart het laagst sinds eind september de tweede coronagolf begon. Er overleden 37 procent minder mensen aan corona dan in februari', aldus het CBS.

Info via gemeenten

De cijfers over doodsoorzaken zijn gebaseerd op de doodsoorzaakverklaringen van een arts, die het CBS ontvangt van de gemeente waar iemand is overleden. De cijfers in dit bericht zijn gebaseerd op 97 procent van alle doodsoorzakenverklaringen in januari en februari 2021 en op 95 procent in maart 2021. Het CBS publiceert ook wekelijks over het aantal overledenen, gebaseerd op sterfteberichten die het CBS dagelijks van gemeenten krijgt. Die sterfteberichten bevatten geen informatie over de doodsoorzaken.

Daling zet door in maart

In de tweede golf van de coronapandemie steeg het aantal overledenen per week aan COVID-19 gestaag, van 139 in de week van 21 september 2020 (week 39), tot 1 181 in week 53 (28 december 2020 tot en met 3 januari 2021). In die laatste week had 29 procent van alle sterfgevallen COVID-19 als oorzaak. Hierna nam het wekelijkse aantal aan COVID-19 overledenen af, tot 322 in de laatste week van maart; 11 procent van alle sterfgevallen in die week.