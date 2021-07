Slachthuis Gosschalk in Epe gesloten na ernstige mishandelingen

Slachthuis Gosschalk in Epe moet van minister Schouten per direct voor onbepaalde tijd de deuren sluiten. 'Dit besluit is een reactie op de undercoverbeelden die deze week werden onthuld', zo meldt Varkens in Nood vrijdag.

Ernstige mishandelingen

Op de beelden is te zien hoe varkens en koeien in het slachthuis dagelijks ernstig mishandeld worden. Varkens in Nood startte een petitie voor de sluiting van slachthuis Gosschalk, die werd in korte tijd meer dan 40.000 keer ondertekend. Ook de Tweede Kamer drong aan op sluiting. De dierenbeschermingsorganisatie deed daarnaast aangifte van dierenmishandeling. Het Openbaar Ministerie is naar aanleiding van de aangifte een strafrechtelijk onderzoek gestart.

Controles slachthuizen moeten beter

Dierenarts en directeur van Varkens in Nood, Frederieke Schouten: 'Wij zijn enorm blij dat slachthuis Gosschalk per direct is gesloten, dit voorkomt dat nog meer dieren het slachtoffer worden van mishandeling. Daarnaast is dit een waarschuwing voor alle andere slachthuizen die hun zaken niet op orde hebben.'

Cameratoezicht uitbreiden

'We hopen dat de NVWA nu ook inziet dat het huidige cameratoezicht en de controles door inspecteurs op zichzelf niet voldoende zijn om misstanden te voorkomen. Als we serieus een einde willen maken aan dit soort wangedrag dan moet het cameratoezicht worden uitgebreid tot alle ruimtes waar zich levende dieren bevinden. Daarbij is het absoluut noodzakelijk dat de camerabeelden gecontroleerd worden door een onafhankelijke partij buiten het slachthuis.'