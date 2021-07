Studenten Universiteit Leiden aan de slag met echte cold case

'Verdieping cold cases'

'Onder supervisie van het Team cold case en vermiste personen van de politie Den Haag zetten de studenten van de Universiteit Leiden hun vaardigheden uit het vak ‘Verdieping cold cases’ in', aldus de politie.

Nieuwe inzichten

Op de Universiteit van Leiden wordt sinds dit jaar het vak ‘Verdieping cold cases’ gegeven, een samenwerking tussen de universiteit en de politie, specifiek gericht op cold cases. Het vak heeft als doel een cold case te doorgronden en tot mogelijke nieuwe inzichten te komen. Het initiatief van deze samenwerking komt van de zogeheten studentambassadeurs die werkzaam zijn bij de politie in Leiden en daar een liaisonrol vervullen tussen de politie en de studenten. Het vak komt voort uit ideeën van studenten van de faculteit rechtsgeleerdheid van de universiteit.

Supervisie

In de afgelopen maanden zijn er zeven hoorcolleges over cold cases gegeven aan bachelor studenten van de Universiteit van Leiden. Deze colleges zijn gegeven door mensen uit de wetenschap en de politie en werden gedoceerd als voorbereiding op het vak Verdieping cold cases. Het afsluitende hoorcollege is gegeven door Leo Simais van het cold case team van politie-eenheid Den Haag. In dit laatste hoorcollege heeft hij de studenten meegenomen in de wereld van cold case en Vermiste personen aan de hand van een echte casus.

Rapport met aanbeveling

Door de politie is een zaak geselecteerd waar een groep van 14 studenten met verschillende studieachtergronden mee aan de slag gaan. Zij gaan, onder supervisie, een analyse van het dossier en overige gegevens van de zaak maken en schrijven uiteindelijk een rapport met een kritische reflectie en (onderzoeks-)aanbeveling voor de politie.

Screening

Door het Openbaar Ministerie en de nabestaanden is toestemming gegeven de bewuste casus hiervoor te gebruiken. Om welke cold case het gaat, wordt op verzoek van de nabestaanden niet bekend gemaakt. Omdat de studenten met gegevens uit de politiesystemen werken, zijn zij allemaal aangesteld als stagiaire bij de Generieke Opsporing van de eenheid Den Haag en hebben ook de bijbehorende screening doorlopen. Met de groep studenten hoopt het cold case team met een nieuwe verhelderende blik naar cold case zaken te kunnen kijken, hopelijk met een nieuwe onderzoeksrichting of zelfs een eventuele doorbraak tot gevolg.

Presentatie

Afgelopen week hebben de studenten hun bevindingen gepresenteerd aan hun docenten Linda Geven en Maarten Kunst en aan collega’s van District Leiden en het team Cold case en Vermiste Personen. Leo Simais van het team Cold case en Vermiste Personen gaf aan dat het cold case team blij is met de bevindingen en de aanbevelingen van de studenten en daar mee aan de slag gaan. 'Het leukste vak ooit!' riepen de studenten aan het einde van de presentatie toen de docenten vroegen hoe zij dit nieuwe vak en deze samenwerking tussen de politie en de universiteit hadden ervaren.