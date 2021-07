Toestand Peter R. de Vries ongewijzigd

De toestand Peter R. de Vries die in het ziekenhuis ligt en voor zijn leven vecht is nog altijd ongewijzigd. Dit heeft zijn familie donderdagavond laten weten aan RTL Boulevard.

'Onzeker'

'Er blijft nog veel onzeker. Er zal tijd overheen gaan voordat er meer duidelijkheid komt', aldus de familie in een statement aan het tv-programma. De familie laat ook weten dankbaar te zijn voor de goede zorg die Peter in het ziekenhuis op dit moment krijgt.

Verdachten

Inmiddels is er ook meer bekend over de twee verdachten die dinsdagavond binnen een uur na de aanslag op De Vries op de A4 bij Leidschendam door een arrestatieteam zijn aangehouden. Het gaat om de 35-jarige Poolse man Kamil E. die in het Gelderse Maurik woont en die de vluchtauto bestuurde. Naast hem zat de vermoedelijke schutter, de 21-jarige Delano G. uit het Gelderse Tiel.

Vrijdag voorgeleiding

De twee mannen zitten in voorlopige hechtenis en in alle beperkingen en worden vrijdag voorgeleid. De rechter-commissaris bepaalt op dat moment of de verdenkingen tegen hen voldoende zijn om ze langer in hechtenis te kunnen houden.