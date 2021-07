Douane doet weer grote vangst: 1.543 kilo cocaïne tussen fruit

Tijdens diverse controles heeft de Douane vanmiddag twee partijen cocaïne onderschept in de Rotterdamse haven. Het gaat in totaal om 1543 kilo. De straatwaarde van deze partijen is ruim 115 miljoen euro.

Ananassen

De eerste partij van 1408 kilo drugs zat verstopt in een container geladen met ananassen en waren afkomstig uit Costa Rica. Het fruit had als bestemming een bedrijf in Duitsland. Vermoedelijk heeft het bedrijf niets met de smokkel te maken.

Bananen

Tussen een container geladen met bananen afkomstig uit Ecuador troffen medewerkers van de Douane 135 kilo cocaïne aan. De bestemming van deze container was een bedrijf in Barendrecht. Ook dit bedrijf heeft vermoedelijk niets met de smokkel te maken.

3001 kilo cocaïne

Eerder vandaag maakte het Openbaar Ministerie een andere onderschepping bekend: 3001 kilo cocaïne. Deze partij drugs is een van de grootste vangsten in de Rotterdamse haven. Afgelopen jaar was de grootste vangst ruim 2020 kilo cocaïne.