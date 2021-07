Grote publiciteitscampagne coldcase Wies Hensen uit Budel

In de ochtend van woensdag 30 augustus 1989 vinden voorbijgangers in een droge sloot aan de Loonderweg in Dommelen het lichaam van een dode vrouw. Het gaat om de 32-jarige Wies Hensen uit Budel, die de avond daarvoor op de kermis in haar woonplaats Budel voor het laatst is gezien. Zij is het slachtoffer van een misdrijf. Ondanks alle inspanningen van de politie is de dader of zijn de daders nooit gevonden. Reden genoeg voor een grote publiciteitscampagne waarin de politie een uniek middel voor het eerst gaat inzetten en nieuwe informatie delen.

De publiciteitscampagne spitst zich toe op de periode rondom de dag en de plaats waar Wies in 1989 is verdwenen, de week van de kermis in Budel in het laatste weekend van augustus. Het coldcaseteam van de politie Oost-Brabant en het Openbaar Ministerie vragen in die week op diverse manieren landelijk en regionaal aandacht voor de zaak. De campagne richt zich op iedereen die informatie heeft of denkt te hebben over de omstandigheden rond het overlijden van Wies Hensen. Want er moeten mensen zijn die meer weten over haar dood. Al vanaf het moment dat het lichaam van Wies werd gevonden, is er erg veel onderzoek gedaan. Er is in het verleden een aantal mannen opgepakt dat verdacht werd van betrokkenheid bij haar dood. Deze mannen zijn echter geen verdachten meer in deze zaak. Dat betekent dat de degenen die verantwoordelijk zijn voor haar dood nog vrij rondlopen. Alleen al voor haar nabestaanden en vrienden uit die tijd moet er duidelijkheid komen in deze zaak.

VR-weergave van plaats delict

In de zoektocht naar de dader of daders heeft de politie met toestemming van het Openbaar Ministerie besloten een uniek middel in te zetten dat in Nederland nog niet eerder is toegepast om burgers te betrekken bij een opsporingsonderzoek. De plaats delict, de plek waar Wies Hensen gevonden is, wordt zorgvuldig nagebootst en met 360’ fotoapparatuur gereconstrueerd. Aan de hand van een forensisch rechercheur kun je door een VR-bril deze plek zien en kijken welke belangrijke sporen er zijn in het onderzoek. Deze VR-weergave kunnen mensen bekijken bij het Mobile Media Lab van de politie, die daar tijdens de kermisdagen in Budel te vinden is. Er worden dan ook onderzoeksvragen gesteld aan het publiek. Oók als de kermis onverhoopt wordt afgelast reist het Mobile Media Lab af naar Budel. Doel van deze VR-weergave is dat mensen aan de hand van hun ervaring met aanwijzingen en tips komen die helpen om het misdrijf op te lossen.

Gesprek van de dag

De campagne wordt de komende tijd voorbereid en we komen daar in de genoemde periode, tussen ongeveer 23 augustus en 1 september, mee naar buiten. De politie zal dan ook nieuwe informatie over de zaak delen. De dood van Wies Hensen heeft de politie nooit losgelaten en door dit offensief hopen we dat het in Budel en omgeving, ruim dertig jaar na dato, opnieuw het gesprek van de dag zal worden waardoor tips en aanwijzingen naar boven zullen komen.

Meer informatie of tippen

Het kan zijn dat er mensen zijn die nu al informatie met ons willen delen. Dat kan natuurlijk altijd en schroom ook niet om dat te doen. Neem dan contact op met de het coldcaseteam van Oost-Brabant via de Opsporingstiplijn, 0800-6070 en eventueel anoniem kunt u tippen via Meld Misdaad Anoniem op telefoonnummer 0800-7000. Op de webpagina www.politie.nl/wieshensen vind u meer informatie over deze coldcase, waar ook de mogelijkheid is om een tipformulier in te vullen. Deze pagina zal in de loop van de campagne steeds gevuld worden met aanvullende informatie.