Peter R. de Vries krijgt eigen straat in geboorteplaats Aalsmeer

Geboortegrond

'Het overlijden is hard binnengekomen in Aalsmeer, zijn geboortegrond. Om hem te memoreren en zo ook tegemoet te komen aan de oproep uit de samenleving heeft het college besloten om in het toekomstige bouwplan in de Studio’s Aalsmeer een straat naar hem te vernoemen: Peter R. de Vriesstraat. Dit is een zeer passende locatie omdat hij zoveel jaren in de TV wereld heeft gewerkt', zo meldt de gemeente maandag.

Tegel Peter R. de Vries in de ‘Walk of Fame’

Burgemeester Gido Oude Kotte: 'Peter R. de Vries is geboren in Aalsmeer. Ook tijdens zijn televisiecarrière heeft hij met zijn verschillende TV programma’s voor producent Endemol vele uren in allerlei TV studio’s doorgebracht. Zijn tegel in de ‘Walk of Fame’ in de Aalsmeerse Zijdstraat is hier een getuige van'.

'Bijzondere persoonlijkheid die doorging waar anderen stopten'

Op het terrein van de TV studio’s wordt de komende jaren een nieuwe woonwijk gebouwd. Het college van B en W heeft vooruitlopend op deze ontwikkeling besloten dat in dit bouwproject een straat naar Peter R. de Vries wordt vernoemd. 'Dit is een mooi eerbetoon aan een bijzondere persoonlijkheid die doorging waar anderen stopten', aldus Oude Kotte.