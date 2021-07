Aanwijzingen dat explosie flat Utrecht bewust is veroorzaakt

De bewoners van een flat aan de Alexander de Grotelaan werden in de nacht van zondag op maandag opgeschrikt door een enorme knal en rook. 'In het portiek bleek een ontploffing te zijn geweest, die veel schade heeft aangericht', zo meldt de politie maandag.

'Lijkt bewuste actie'

'Het lijkt te gaan om een bewuste actie. Daarom is de politie op zoek naar getuigen en camerabeelden die meer duidelijkheid geven over deze explosie', aldus de politie.

Meerdere meldingen ontploffing rond 02.30 uur

Rond 2.30 belden verschillende mensen de politie om de ontploffing te melden. De flat is door Explosieven Veiligheidsdienst onderzocht op mogelijke andere explosieve materialen. Daarbij zijn geen andere explosieven aangetroffen. Na sporenonderzoek zijn er aanwijzingen dat de ontploffing bewust is veroorzaakt.

Geen gewonden

Er raakte niemand gewond, maar er zijn 7 gezinnen tijdelijk ondergebracht in een hotel. Deze gezinnen wachten op dit moment af tot de woningbouw aangeeft dat het veilig is om terug naar huis te gaan. Rond de tijd van de ontploffing is er iemand gezien die weg rende bij de flat. Dit was waarschijnlijk in de richting van de Columbuslaan/Aziëlaan.

Getuigen gezocht

De politie komt graag in contact met mensen die meer weten over de aanleiding voor deze explosie, over degene die ’s nachts in de buurt van de ontploffing was, over de ontploffing zelf, en waarom deze heeft plaatsgevonden.

Overval omstander en inbraak in auto

Opvallend was dat er tijdens de drukte rondom de explosie, ook een diefstal en overval plaatsvonden. Er werd ingebroken bij een auto in de buurt. Daarnaast werd een man overvallen die verslag wilde doen van de ontploffing. Twee mannen op een scooter beroofden hem rond 5.30 uur met geweld van zijn spullen. Ook hiervoor de politie op zoek naar getuigen.