Auto komt in botsing met scooterrijder in Stadskanaal

Op de Poststraat in Stadskanaal deed zich dinsdagmorgen een verkeersongeval voor. Een auto kwam hier in botsing met een scooterrijder.

Ambulance

De scooterrijder werd in de ambulance onderzocht. Het is niet bekend welke verwondingen er zijn opgelopen en of de scooterrijder mee moest naar het ziekenhuis. Over de toedracht van het ongeval is nog niets bekend. De politie doet hier onderzoek naar.