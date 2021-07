ANWB: Zwarte Zaterdag maakt reputatie waar: files, files, files

De beruchte Zwarte Zaterdag heeft in Frankrijk rond het middaguur 1090 kilometer file opgeleverd. 'De langste file stond op de A10 tussen Tours en Bordeaux waar het verkeer bijna 155 kilometer in een slakkengang ging. Ook vrijdagmiddag stond er al 1015 kilometer file in Frankrijk', zo meldt de ANWB zaterdag.

4,5 uur in de Franse file

Het meeste oponthoud was er op de A7 tussen Vienne en Orange waar vakantiegangers om 11.00 uur vierenhalf uur in de file stonden. 'De alternatieve route door Midden-Frankrijk via Clermont-Ferrand bood weinig soelaas. Ook daar was het tijdverlies dik twee uur', aldus de ANWB.

Duitsland

In Duitsland was het al heel vroeg aansluiten ten zuiden van München op de A8 richting Salzburg. Automobilisten stonden daar ruim twee uur in de file. De wachttijd bij de Sint Gotthardtunnel in Zwitserland was de hele ochtend ongeveer een uur. In Oostenrijk was het grootste knelpunt traditiegetrouw de A10 van Salzburg naar Villach.

Italië

Opvallend was de drukte in Italië op de A22 van de Brennerpas naar Verona. De extra reistijd was daar rond 11.30 uur meer dan drieënhalf uur. Dat is veel meer dan voorgaande jaren. De ANWB verwacht dat de files aanhouden tot in de namiddag. Ook op zondag wordt het druk, vooral in Duitsland door terugkerend vakantieverkeer.