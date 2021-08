Man met gestolen auto betrokken bij dodelijk ongeval in Den Bosch

In Den Bosch heeft zondag even voor 08.30 uur een dodelijke aanrijding op de Hervensebaan plaatsgevonden tussen twee auto's. Dit meldt de politie zondag.

Man (50) overleden

'Bij de aanrijding kwam een 50-jarige man uit Den Bosch om het leven', aldus de politie. De bestuurder van de andere auto, een 43-jarige man uit Geldrop, verliet na de aanrijding de auto waar hij in reed en vluchtte maar kon vrij snel daarna worden aangehouden door de politie.

Auto afhandig gemaakt

De 43-jarige man uit Geldrop wordt er van verdacht eerder op de ochtend in Erp op de Bosscheweg (N279) een Range Rover afhandig te hebben gemaakt. Deze Range Rover heeft kort daarna op de Hervensebaan een dodelijke aanrijding in Den Bosch veroorzaakt. De bestuurder van de Range Rover is kort gevlucht, maar werd in de omgeving aangehouden.

Ziekenhuis

De aangehouden 43-jarige man uit Geldrop is voor controle naar het ziekenhuis overgebracht en zal later worden in gesloten op het politiebureau.